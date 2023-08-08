Каталонский клуб сегодня официально объявил о подписании контракта с молодым немецким футболистом.

Молодой немецкий талант Ноа Дарвих подписал контракт с футбольным клубом Барселона. 16-летний атакующий полузащитник перейдет в каталонский клуб из немецкого Фрайбурга.

Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо. "На прошлой неделе было объявлено о завершенной сделке за 3 миллиона евро плюс бонусы в 5 миллионов евро для Фрайбурга", - сообщил он.

Романо добавил, что футболист 2006 года рождения считается одним из самых интересных талантов на своей позиции.

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Позже ФК Барселона официально подтвердила подписание контракта с игроком Фрайбурга Ноа Дарвихом, опубликовав соответствующие фото.

По словам Фабрицио Романо, испанский клуб заплатит Фрайбургу фиксированную сумму в 2,5 миллиона евро, сделка также предусматривает дополнительные средства до 5 миллионов евро. Контракт с футболистом подписан до июня 2026 года. Соглашение также содержит положение об отступных в размере 1 млрд евро.

Ноа Дарвих - что известно

Ноа Дарвих - 16-летний немецкий футболист, воспитанник клуба "Фрайбург". Но заиграть за основную команду он не успел - выступал лишь в молодежном составе до 17 лет. Впрочем, благодаря своим успехам он стал одним из самых востребованных немецких игроков своего поколения. В прошлом сезоне он провел за молодежную команду U-17 8 матчей, забив 5 голов и сделав три ассиста.

Также Дарвих выступал за сборные Германии до 16 и 17 лет. В этом году футболист принял участие в юношеском чемпионате Европы, где вместе со сборной Германии U-17 стал чемпионом, обыграв в финале Францию. При этом, имея иракское происхождение, Дарвих также имеет право выступать в национальной сборной Ирака.

Дарвиха характеризуют как креативного и технически одаренного игрока, обладающего хорошей скоростью, дриблингом и пасами. Будучи в первую очередь атакующим полузащитником, он также может играть на более глубокой позиции или на фланге.

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Как сообщал УНИАН, в июне полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган подписал контракт с "Барселоной". Переход произойдет на правах свободного агента. В прошлом сезоне немецкий футболист турецкого происхождения забил 11 голов и отдал семь результативных передач в 51 матче за "Манчестер Сити".

В конце июля стало известно, что вингер "Барселоны" Усман Дембеле может покинуть клуб. Так, французский ПСЖ готов выложить за Дембеле 50 миллионов евро, и, по данным Фабрицио Романо, 26-летний француз принял предложение парижан.

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