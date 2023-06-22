Переход произойдет на правах свободного агента.

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган подписал контракт с "Барселоной".

Как сообщил знаменитый инсайдер Фабрицио Романо, 32-летний немец подписал соглашение с каталонским клубом до июня 2025 года. Переход произойдет на правах свободного агента.

"Барселона" пропишет сумму отступных за новичка в размере 500 миллионов евро. Отмечается, что Гюндоган отклонил предложения от клубов Саудовской Аравии.

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В прошлом сезоне немецкий футболист турецкого происхождения забил 11 голов и отдал семь результативных передач в 51 матче за "Манчестер Сити" во всех турнирах. Полузащитник выступал за английский гранд с лета 2016 года. С 2011 по 2016 год Илкай играл за дортмундскую "Боруссию". За национальную сборную Германии Гюндоган провел 66 матчей и забил 17 голов.

Илкай Гюндоган: какие титулы он выиграл

Немец добыл чемпионство Германии в сезоне 2011/12. А в составе "Ман Сити" он пять раз выиграл чемпионат Англии.

Гюндоган дважды был финалистом Лиги чемпионов и еще однажды триумфатором турнира. Илкай дважды побеждал в Кубке Англии и однажды в Кубке Германии.

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