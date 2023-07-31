Главный тренер "Барселоны" Хави пытается убедить Дембеле остаться в рядах каталонцев.

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле может покинуть клуб.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, французский ПСЖ готов выложить за Дембеле 50 миллионов евро. 26-летний француз принял предложение парижан.

Главный тренер "Барселоны" Хави пытается убедить Дембеле остаться в рядах каталонцев.

Видео дня

Если все же трансфер Дембеле состоится, то "Барселона" на вырученные средства попытается приобрести у "Манчестер Сити" защитника Жоау Канселу.

Добавим, что в прошлом сезоне Дембеле провел 35 поединков за каталонцев и отметился 8 голами и 9 ассистами. В 2017 году "Барса" купила француза за 105 миллионов евро у дортмундской "Боруссии".

В активе Дембеле 35 матчей за национальную сборную Франции. Усман выиграл золотые медали ЧМ-2018 в России, а также серебряные награды ЧМ-2022 в Катаре.

Вас также могут заинтересовать новости: