Победу каталонскому гранду принесли точные удары Дембеле, Марина и Торреса.

В ночь на 30 июля состоялся товарищеский матч "Барселоны" и мадридского "Реала".

Игра завершилась разгромной победой каталонского клуба со счетом 3:0.

Счет в поединке был открыт уже на 15-й минуте - после передачи Педри гол забил Усман Дембеле. Спустя пять минут у "Реала" была отличная возможность сравнять счет, но Винисиус Жуниор не смог реализовать пенальти.

В концовке второго тайма "Барселона" забила еще дважды. На 85-й минуте отличился Ферин Марин, а на 90+1-й минуте точку в матче поставил Ферран Торрес.

"Реал" - "Барселона" - 0:3

Голы: Дембеле, 15, Марин, 85, Торрес, 90+1

"Барселона": тер Штеген, Араухо (Эззальзули, 76), Кристенсен (Эрик Гарсия, 29), Кунде, Бальде (Дест, 76), Гюндоган (Серджи Роберто, 42), Ромеу (Ферран Торрес, 76), де Йонг (Алонсо, 76), Педри (Марин, 66), Дембеле (Рафинья, 66), Левандовски (Фати, 76)

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди (Фран Гарсия, 45), Вальверде (Кроос, 58), Камавинга (Модрич, 58), Тчуамени, Беллингем (Хоселу, 73), Винисиус Жуниор, Родриго (Браим Диас, 83)

Предупреждения: Тчуамени (25), Камавинга (34), де Йонг (41), Карвахаль (45), Кунде (62), Ромеу (71), Алаба (81)

Обзор матча:

Отметим, что украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин впервые за время предсезонной подготовки остался в запасе. В предыдущих матчах против "Милана" (3:2) и "Манчестер Юнайтед" (2:0) украинец играл в основном составе. Оба матча "сливочные" выиграли.

В рамках подготовки к новому сезону "Реал" сыграет еще один товарищеский матч. 3 августа подопечные Карло Анчелотти встретятся с "Ювентусом". Первый официальный матч мадридский клуб сыграет 12 августа в рамках Ла Лиги против "Атлетика" Бильбао.

"Барселона" сыграет еще два товарищеских матча: 2 августа против "Милана" и 8 августа против "Тоттенхэма".

В рамках первого тура Ла Лиги подопечные Хави Эрнандеса сыграют против "Хетафе". Игра состоится 13 августа.

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