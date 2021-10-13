18-летний Педри получил травму.

Атакующий полузащитник "Барселоны" Педри из-за травмы пропустит поединок 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против киевского "Динамо".

Об этом сообщает SPORT.es.

Педри повредил квадрицепс левой ноги в матче против "Бенфики", который каталонцы сенсационно проиграли 3:0. Хавбек восстанавливается от повреждения и не поможет своей команде в игре чемпионата Испании с "Валенсией" (17 октября) и с "Динамо" (20 октября).

Отметим, что согласно Transfermarkt стоимость Педри составляет 80 миллионов евро. По итогам Евро-2020 18-летний испанец был признан лучшим молодым игроком турнира. Недавно Педри попал в список претендентов на приз лучшему молодому футболисту года от France Football.

Педри близок к тому, чтобы продлить контракт с "Барселоной" до конца июня 2026 года. Клаусула для выкупа Педри будет составлять один миллиард евро, то есть "Барселона" хочет обезопасить себя от посягательств конкурентов на своего вундеркинда.

"Динамо" в Лиге чемпионов 2021/22

После двух туров у "Динамо" 1 очко, киевляне занимают третье место в группе E.

"Бавария" набрала 6 очков и возглавляет таблицу группы E. У "Бенфики" - 4 очка, у "Барселоны" - 0.

В первом туре "бело-синие" сыграли вничью с "Бенфикой", а во втором - уступили разгромно "Баварии".

Автор: Артем Будрин