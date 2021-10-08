На награду претендуют игроки в возрасте до 21 года.

Опубликован список претендентов на приз лучшему молодому игроку года от France Football.

Перечень юных футболистов престижное издание обнародовало у себя в Twitter.

Номинанты на приз имени Раймона Копа-2021:

1) Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед", 20 лет)

2) Букайо Сака ("Арсенал", 20 лет)

3) Педри ("Барселона", 18 лет)

4) Жереми Доку ("Ренн", 19 лет)

5) Райан Гравенберх ("Аякс", 19 лет)

6) Джамал Мусиала ("Бавария", 18 лет)

7) Флориан Виртц ("Байер", 18 лет)

8) Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд, 18 лет)

9) Джованни Рейна ("Боруссия" Дортмунд, 18 лет)

10) Нуну Мендеш (ПСЖ, 19 лет)

В 2018 году первый в истории приз достался Килиану Мбаппе, в 2019-м - Маттейсу де Лигту. В 2020 году награду не вручали из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что в расширенном списке претендентов на эту награду было два украинца.

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Автор: Артем Будрин