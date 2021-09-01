Ансу Фати удостоился великой чести.

"Барселона" не будет выводить из обращения легендарный 10-й номер, принадлежавший феноменальному Лионелю Месси. Под "десяткой" теперь будет выступать Ансу Фати.

Об этом сообщает "Барселона" в своем официальном Twitter.

18-летний Фати является воспитанником "Барселоны" и играет на позиции левого вингера. Он дебютировал за первую команду каталонцев в августе 2019 года. Фати выступает за национальную сборную Испании, хотя также имеет гражданство Гвинеи-Бисау, которая является его исторической родиной.

Фати провел 43 поединка за "Барсу" и оформил 13+5 по системе гол+пас.

В ноябре 2020 года Фати получил травму и до сих пор проходит реабилитацию. Напомним, что юный талант возглавил рейтинг "50 лучших игроков мира в возрасте до 20 лет".

Также "Барселона" определилась с тем, кто заменит Месси в роли капитана.

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2021

Лионель Месси: уход из "Барселоны"

25 августа прошлого года Месси уведомил "Барселону" о желании расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Аргентинец считал, что может воспользоваться соответствующим пунктом в контракте. Однако руководство "Барселоны" не отпустило игрока, а Месси не стал идти в суд против родного клуба.

После завершения прошлого сезона Месси стал свободным агентом. Стороны стремились подписать новый контракт, но из-за того, что "Барселона" не вписывается в лимит зарплат согласно правилам чемпионата Испании, сделка была заблокирована.

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта назвал причины, по которым не удалось подписать новый контракт с Месси.

Всего аргентинец сыграл за каталонцев 778 матчей, забил 672 гола и отдал 305 голевых передач. Лионель 10 раз выиграл с "Барсой" чемпионат Испании, семь раз Кубок и 8 раз Суперкубок Испании, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов. Месси обладатель шести "Золотых мячей".

Автор: Артем Будрин