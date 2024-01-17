"Атлетико" и "Реал" определят четвертьфиналиста Кубка Испании по футболу.

В четверг, 18 января, в рамках 1/8 финала Кубка Испании "Атлетико" сыграет в мадридском дерби против "Реала".

Игра пройдет на стадионе "Метрополитано". Главным арбитром встречи назначен Гуильермо Куадра Фернандес.

"Реал" в прошлом раунде Кубка Испании одержал победу над скромным клубом "Арандина" (3:1), который представляет четвертый по силе дивизион чемпионата Испании. "Атлетико" в 1/16 финала уверенно разобрался с "Луго" (3:1).

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Отметим, что 10 января "Атлетико" и "Реал" встречались в полуфинале Суперкубка Испании. Матч получился сверхрезультативным и завершился победой "сливочных" (5:3).

Также в этом сезоне "Реал" и "Атлетико" пересекались в рамках чемпионата Испании. "Матрасники" на своем поле разбили команду Карло Анчелотти со счетом 3:1.

Добавим, что в матче против "Атлетико" ворота "Реала" будет защищать украинский голкипер Андрей Лунин. Об этом после победы над "Барселоной" в Суперкубке Испании сообщил главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти.

Атлетико - Реал Мадрид: прогноз

Фаворитом поединка "Атлетико" - "Реал" аналитики считают команду Карло Анчелотти. Победу "сливочных" в основное время оценивают коэффициентом 2,46. На победу "матрасников" принимают ставки с коэффициентом 2,80. Ничья - 3,50.

Выход "Реала" в 1/4 финала Кубка Испании (с учетом дополнительного времени и пенальти) оценивается коэффициентом 1,81. На проход команды Диего Симеоне коэффициент 2,00.

Гол "Реала" в этой игре оценивается коэффициентом 1,24. На гол "Атлетико" можно поставить с коэффициентом 1,27.

По мнению экспертов, наиболее вероятным исходом матча "Атлетико" - "Реал" в основное время ничья со счетом 1:1. Ставки на такой результат принимают с коэффициентом 7,10.

Атлетико - Реал Мадрид: трансляция

На территории Украины в прямом эфире матч 1/8 финала Кубка Испании между "Атлетико" и "Реалом" можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO.

Начало встречи - в 22:30 по киевскому времени.

Напомним, действующим победителем Кубка Испании по футболу является мадридский "Реал", обыгравший 6 мая 2023 года в финале "Осасуну" со счетом 2:1.

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