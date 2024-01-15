Андрей Лунин провел выдающийся матч против "Барселоны" и помог "Реалу" выиграть трофей.

В воскресенье, 14 января, состоялся финал Суперкубка Испании, в котором мадридский "Реал" встречался с "Барселоной".

Игра проходила на стадионе "Аль-Аввал Парк" в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершилась разгромной победой "сливочных".

Счет в игре был открыт на 7-й минуте - Винисиус Жуниор вывел "Реал" вперед, забив после гениальной передачи Джуда Беллингема. Почти сразу же, на 10-й минуте, Винисиус удвоил преимущество "сливочных", оформив дубль. На 33-й минуте Роберт Левандовски великолепным ударом в одно касание с радиуса штрафной отыграл один мяч для "блаугранас". Однако, уже на 37-й минуте Винисиус реализовал пенальти и оформил хет-трик. Точку в разгроме "Барсы" поставил Родриго, забивший четвертый мяч "Реала" на 64-й минуте.

"Реал" - "Барселона" - 4:1

Голы: Винисиус, 7, 10, 39 (с пенальти), Родриго, 64 - Левандовски, 32

"Реал": Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди, Вальверде (Себальос, 86), Чуамени, Кроос (Модрич, 81), Беллингем (Хоселу, 86), Родриго (Браим Диас, 77), Винисиус (Камавинга, 82)

"Барселона": Пенья, Араухо, Кунде, Кристенсен, Бальде, Гюндоган, де Йонг, Ферран Торрес (Феликс, 61), Педри (Ямаль, 61), Серхи Роберто (Фермин Лопес, 60), Левандовски

Предупреждения: Беллингем, 43, Рюдигер, 63 - Араухо, 37, Серхи Роберто, 40

Удаление: Араухо, 71

Обзор матча:

Стоит отметить, что "Реал" мог бы и не взять этот трофей, если бы не надежная игра в воротах Андрея Лунина. Украинский голкипер стал одним из героев встречи, совершив шесть сейвов. Статистический портал Sofascore оценил игру украинца в 7,4 балла.

Добавим, что "Реал" стал победителем Суперкубка Испании в 13-й раз в клубной истории. "Барселона" выигрывала этот трофей 14 раз.

Свой следуюущий поединок "Реал" сыграет 18 января в рамках Кубка Испании против мадридского "Атлетико". "Барселона" в этот же день встретится с клубом "Унионистас де Саламанка".

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