Карло Анчелотти после победы над "Барселрной" заявил, что в будущих играх Ла Лиги будет играть Кепа, а не Лунин.

В воскресенье, 14 января, мадридский "Реал" разгромил "Барселону" в поединке за Суперкубок Испании по футболу.

Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды. Специалист отметил, что игра была очень сложной для его подопечных.

"Матч оказался для нас сложным, это слишком крупный счет, учитывая то, как играла "Барселона". При 3:1 игра была равной, и только после четвертого гола соперник опустил руки. Возможно, после 2:0 мы слишком часто пытались убежать в контратаку, надо было чуть больше контролировать мяч", - приводит слова Анчелотти Movistar.

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Также итальянский специалист высказался о планах на вратарей "Реала" Андрея Лунина и Кепу Аррисабалагу. Он заявил, что в дальнейшем в играх чемпината Испании будет играть испанец, а украинец сыграет в матче Кубка Испании против "Атлетико".

"Кепа будет играть в Ла Лиге. Кепа вернется в Ла Лиге, а Лунин сыграет против "Атлетико". Это была игра для Лунина, а Кепа вернется в чемпионате", - заявил Анчелотти.

Напомним, финальный матч Суперкубка Испании, в котором встречались мадридский "Реал" и "Барселона" завершился со счетом 4:1. Таким образом, "сливочные" в 13-й раз в клубной истории выиграли Суперкубок страны.

Добавим, что следующий матч "Реал" сыграет 18 января. В рамках 1/8 финала Кубка Испании "сливочные" встретятся с мадридским "Атлетико".

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