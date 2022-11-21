Один из главных фаворитов ЧМ-2022 начнет свой путь на турнире матчем против Саудовской Аравии.

Во вторник, 22 ноября, в рамках первого тура группового этапа ЧМ-2022 по футболу, который проходит в Катаре, сборная Аргентины сыграет против национальной команды Саудовской Аравии.

Поединок пройдет на стадионе "Лусаил-Айконик".

Команда Лионеля Скалони подходит к турниру в статусе одного из фаворитов, а также с невероятной серией из 36 матчей без поражений. Перед стартом ЧМ-2022 сборная Аргентины сыграла товарищеский матч против сборной ОАЭ, в котором одержала разгромную победу со счетом 5:0.

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Стоит отметить, что для легенды сборной Аргентины Лионеля Месси это финальный чемпионат мира в карьере и последний шанс выиграть этот турнир.

Саудовская Аравия подходит к мундиалю не в лучшей форме. Команда выиграла лишь два матча из десяти последних во всех турнирах.

Аргентина - Саудовская Аравия: трансляция

В Украине поединок первого тура ЧМ-2022 между командами Аргентины и Саудовской Аравии в прямом эфире будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт, а также видеосервис MEGOGO.

Кроме того, трансляция поединка Аргентина - Саудовская Аравия будет доступна на Киевстар ТВ.

Также будет доступна радиотрансляция игры в эфире Радио Проминь.

Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по киевскому времени.

Аргентина - Саудовская Аравия: прогноз

Аналитики считают фаворитами этого противостояния сборную Аргентины. Так, на победу аргентинцев можно сделать ставку с коэффициентом 1,18. Шансы Саудовской Аравии оценили коэффициентом 21,00, а на ничью коэффициент - 7,70.

По мнению букмекеров, матч Аргентина - Саудовская Аравия будет результативным. Поставить на тотал больше 2,5 гола в матче можно за 1,70, а тотал меньше 2,5 идет за 2,30.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2,75. Гол Аргентины оценивают в 1,05, а на то, что отличится сборная Саудовской Аравии, можно поставить за 2,45.

Добавим, что кроме Аргентины и Саудовской Аравии, в группе C также играют сборные Мексики и Польши. Они проведут очный матч первого тура также 22 ноября, в 18:00 по киевскому времени.

Напомним, финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.

С полным расписанием матчей ЧМ-2022 по футболу можно ознакомиться по ссылке.

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