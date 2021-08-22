"Синие" обыграли "Арсенал" в матче 2-го тура.

В рамках 2-го тура Английской Премьер-лиги состоялось лондонское дерби - "Арсенал" принимал "Челси".

Встреча завершилась победой "синих".

Уже на 15-й минуте матча свой дебютный гол за "Челси" забил нападающий Ромелу Лукаку, за которого лондонский клуб заплатил "Интеру" 115 миллионов евро.

"Челси" одержал вторую победу в двух стартовых турах АПЛ. В то же время у "Арсенала" 0 очков после двух туров.

"Арсенал" - "Челси" - 0:2

Голы: Лукаку, 14, Джеймс, 35

"Арсенал": Лено, Соареш, Холдинг, Мари, Тирни (Тавареш 66), Джака, Локонга, Сака (Обамеянг 61), Смит-Роу, Пепе, Мартинелли (Балогун 79)

"Челси": Менди, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта, Алонсо, Ковачич (Канте 72), Жоржиньо, Джеймс, Хавертц (Вернер 90), Лукаку, Маунт (Зиеш 82)

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Автор: Антон Дударь