Ромелу Лукаку вернулся в лондонский клуб.

Лондонский "Челси", который 11 августа выиграл Суперкубок УЕФА, объявил о подписании одного из лучших нападающих мира Ромелу Лукаку.

Об этом сообщается на официальном сайте "Челси".

Лукаку подписал пятилетний контракт.

По неофициальным данным, сумма трансфера форварда из "Интера" составила 115 миллионов евро. А сам бельгиец будет зарабатывать в "Челси" 12 миллионов евро в год.

Отметим, что Лукаку уже выступал за "Челси". Он принадлежал клубу с 2011 по 2014 годы, но за этот период провел два сезона в аренде.

"Я счастлив вернуться в этот замечательный клуб. Я приезжал сюда ребенком, а теперь возвращаюсь с большим опытом. Мои отношения с этим клубом очень много значат для меня. То, как развивается "Челси", идеально соответствует моим амбициям в 28 лет. И сейчас моя задача - помочь команде выиграть еще несколько трофеев", - подчеркнул бельгиец.

Ромелу Лукаку: карьера и достижения

Ранее Лукаку успел поиграть за "Андерлехт", "Челси", "Вест Бромвич", "Эвертон", "Манчестер Юнайтед" и "Интер".

Он становился чемпионом Бельгии и чемпионом Италии, а также выигрывал Кубок Англии.

За сборную Бельгии Лукаку провел 97 матчей, забив 64 гола. В его активе бронза чемпионата мира-2018.

На Евро-2020 Лукаку забил 4 гола и попал в символическую сборную турнира.

Автор: Антон Дударь