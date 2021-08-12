В драматической серии одиннадцатиметровых ударов решилась судьба трофея.

В матче открытии европейского сезона английский "Челси" победил испанский "Вильярреал". Соперники разыграли между собой Суперкубок УЕФА-2021.

"Челси" начал первый тайм активнее. Лондонцы прижали соперника и контролировали ход игры. На 27-й минуте это привело к логическому взятию ворот: Кай Хаверц выполнил прострел в штрафную, а Хаким Зиеш отправил мяч в сетку ворот. Немец отдал качественную голевую передачу, а марокканец ловко реализовал голевую возможность.

За несколько минут до перерыва Зиеш получил травму и его заменил Кристиан Пулишич. А "Вильярреал" имел безумную возможность сравнять счет. Гол "в раздевалку" мог забить защитник испанского клуба Альберто Морено, но его удар приняла на себя перекладина ворот Эдуара Менди.

Во втором тайме испанский клуб прибавил обороты. На 51-й минуте форвард испанцев Жерар Морено после ошибки голкипера "Челси" Менди попал в штангу, а через 20 минут все тот же Жерар сравнял счет. Отметим, что Жерар Морено является лучшим бомбардиром в истории "Вильярреала".

Соперники за 90 минут сильнейшего выявить не смогли, а потому игра плавно перетекла в два тайма по 15 минут. В овертаймах тоже голов зрители не увидели.

Что интересно: на 118-й минуте Томас Тухель выпустил Кэпу Аррисабалагу специально под серию пенальти. На "Виндзор Парк" состоялась дуэль испанских вратарей в серии послематчевых пенальти: Кепа против Асенхо.

"Челси" победил в серии пенальти со счетом 6:5! Замена Тухеля сработала!

Суперкубок УЕФА

Челси - Вильярреал - 1:1 (6:5 после серии пенальти)

Голы: Зиеш, 27 - Жерар Морено, 73

"Челси": Менди (Аррисабалага, 118), Зума (Кристенсен, 65), Чалоба, Рюдигер, Канте (Жоржиньо, 65), Ковачич, Хадсон-Одои (Аспиликуэта, 82), Алонсо, Зиеш (Пулишич, 43), Хаверц, Вернер (Маунт, 65)

"Вильярреал": Асенхо, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса (Эступиньян, 58), Тригерос (Мой Гомес, 70), Капу (Марио Гаспар, 70), А. Морено (Морланес, 85), Пино (Манди, 91), Ж. Морено, Диа (Раба, 86)

Гол Зиеша.

Гол Морено.

"Челси" - "Вильярреал": итоги матча

Для 22-летнего английского защитника "Челси" Трево Чалоби это была дебютная игра за лондонский клуб. Он провел на поле все 120 минут.

В 2019 году "Челси" уже играл за Суперкубок УЕФА и тогда в серии послематчевых пенальти лондонцы уступили "Ливерпулю".

Для "Челси" это был пятый в их истории матч за Суперкубок УЕФА и лишь второй трофей (в их пассиве также три поражения).

Автор: Артем Будрин