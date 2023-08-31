Ансу Фати на правах аренды будет выступать за английский "Брайтон".

Нападающий "Барселоны" Ансу Фати проведет следующий сезон в "Брайтоне".

По информации Фабрицио Романо, оба клуба договорились об аренде 20-летнего испанца до конца сезона. Соглашением не предусмотрена опция выкупа для команды Роберто Де Дзерби, которая возьмет на себя большую часть зарплаты футболиста.

Медосмотр состоится уже сегодня, 31 августа. В этом сезоне Ансу сыграл всего 47 минут в 3 матчах чемпионата Испании. Всего на его счету 29 голов и 10 результативных передач в 112 матчах за первую команду каталонцев.

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Ансу Фати провел 9 матчей за национальную сборную Испании и забил два гола. Transfermarkt оценивает Фати в 35 миллионов евро, хотя еще три года назад стоимость перспективного испанца, согласно оценке авторитетного портала, составляла 80 миллионов евро.

"Брайтон" сейчас занимает 6-е место в чемпионате Англии, имея 6 очков в 3 матчах.

Напомним, что "Барселона" этим летом подписала полузащитника сборной Германии Илкая Гюндогана.

"Брайтон" недавно отпустил в "Челси" эквадорца Мойзеса Кайседо за 115 миллионов евро.

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