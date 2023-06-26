Илкай Гюндоган подписал контракт с "Барселоной".

Полузащитник сборной Германии и капитан "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган продолжит свою карьеру в "Барселоне".

Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, опытный немецкий футболист подпишет с "блаугранас" контракт на два года, с возможностью продления еще на сезон.

"Илкай Гюндоган и "Барселона" достигли договоренности о подписании контракта после того, как соглашение футболиста с "Манчестер Сити" подойдет к концу. Гюндоган присоединится к нам на два сезона, с возможностью продления контракта еще на год. Сумма отступных за Илкая составит 400 миллионов евро", - говорится в заявлении "Барселоны".

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Илкай Гюндоган трогательно попрощался с "Манчестер Сити". Немецкий полузащитник выразил благодарность клубу, болельщикам, партнерам по команде и Пепу Гвардиоле.

"Для меня было большой привилегией и удовольствием быть частью "Манчестер Сити" в течение последних семи лет. Манчестер стал для меня домом, и я чувствовал себя частью особенной семьи "Сити". Мне повезло пережить так много незабываемых моментов. Капитанство в этом особенном сезоне было величайшим опытом в моей карьере.

Я хотел бы поблагодарить Хосепа Гвардиолу. Я никогда не забуду привилегию, ведь я долго играл и учился под его руководством. Я также хотел бы поблагодарить всех моих товарищей по команде, бывших и нынешних, которые сыграли особую роль в том, чтобы сделать мое время здесь таким замечательным. Наконец, я хотел бы поблагодарить невероятных болельщиков "Сити". Они поддерживали меня с того момента, как я перешел в команду, и я многим им обязан за их поддержку", - приводит слова Гюндогана официальный сайт "Манчестер Сити".

Отметим, что Илкай Гюндоган перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году из дортмундской "Боруссии" за 27 миллионов евро. В составе английского клуба хавбек сыграл 304 матча, забил 60 голов и отдал 40 голевых передач.

С "горожанами" немецкий футболист выиграл 14 трофеев, включая пять побед в чемпионате Англии и одну в Лиге чемпионов.

В последнем сезоне Гюндоган был капитаном команды, которая выиграла исторический золотой требл: АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Он сыграл 51 матч, забил 11 голов и сделал 7 ассистов.

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