Мойсес Кайседо подписал с "Челси" контракт до лета 2031 года.

Полузащитник национальной сборной Эквадора Мойсес Кайседо близок к переходу из "Брайтона" в лондонский "Челси".

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, клубы согласовали сумму трансфера 21-летнего футболиста.

В ближайшее время он пройдет медицинский осмотр и подпишет контракт с "Челси". Соглашение будет рассчитано до лета 2031 года с опцией продления еще на один сезон.

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Согласно информации источника, лондонский клуб заплатит "Брайтону" за трансфер Кайседо 115 миллионов фунтов стерлингов. Таким образом, данная сделка станет рекордной в рамках английской Премьер-лиги. Примечательно, что предыдущий трансферный рекорд АПЛ принадлежит тоже "Челси" - в январе этого года "синие" заплатили 106,8 миллионов фунтов "Бенфике" за трансфер аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса.

Также стоит отметить, что родной клуб Кайседо "Индепендьенте дель Валье" также солидно заработает на переходе хавбека из "Брайтона" в "Челси". Дело в том, что в 2021 году эквадорский клуб продал Мойсеса в "Брайтон" за 5 миллионов евро, однако сохранил у себя 20% прав на игрока. Таким образом, "Индепендьенте" заработает с этой сделки порядка 26 миллионов евро. Это рекордная сумма в истории этого клуба.

В прошлом сезоне Мойсес Кайседо сыграл 43 матча за "Брайтон" во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей.

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