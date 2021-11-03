Джонатан Бест получил наказание из-за расизма.

Футбольный болельщик Джонатан Бест был приговорен к десяти неделям тюремного заключения из-за расистских оскорблений во время Евро-2020.

Об этом сообщает Sky Sports.

Во время финального матча чемпионата Европы, в котором Англия играла с Италией, Бест снял 18-секундное видео для Facebook, находясь на "Уэмбли". После неудачи англичан в серии пенальти он принялся на расовой почве оскорблять темнокожих футболистов, которые не забили свои удары с "точки".

Один из зрителей предоставил полиции запись видео, после чего в отношении фаната было открыто дело. В итоге мировой суд Виллесдена, базирующийся в северо-западном районе Лондона, приговорил фаната к тюремному сроку по обвинению в публичных расистских оскорблениях.

Читайте такжеПольские фанаты освистали сборную Англии из-за акции против расизма: Левандовски угомонил публику (видео)

52-летний Бест признал себя виновным в публикации крайне оскорбительного, угрожающего и непристойного материала.

Финал Евро-2020

В финальном матче, который состоялся 11 июля, сборная Италии победила сборную Англии в серии пенальти.

Основное и дополнительное время матча завершились вничью - 1:1. По пенальти итальянцы победили со счетом 3:2, во второй раз в истории выиграв чемпионат Европы.

В серии послематчевых пенальти свои удары у англичан не реализовали темнокожие футболисты Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака.

Автор: Антон Дударь