Бывшему тренеру сборной Украины понравился подход "сине-желтых" к матчу с Англией.

В воскресенье, 26 марта, сборная Украины по футболу потерпела поражение от Англии в рамках второго тура квалификации чемпионата Европы-2024.

Результат поединка прокомментировал бывший главный тренер "сине-желтых" и легенда мирового футбола Андрей Шевченко.

"Мне очень приятно, что болельщики ценят усилия игроков. Англия была гораздо лучше и качественнее, но мне понравился подход нашей команды. Мы уходим с высоко поднятой головой. Украина показала хорошую борьбу", - приводит слова Андрея Шевченко Sky Sports.

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Напомним, Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 по 2021 год. Под его руководством "сине-желтые" вышли в 1/4 финала Евро-2020, где с разгромным счетом уступили национальной команде Англии.

После работы в сборной Украины Шевченко возглавил "Дженоа", но после 2 месяцев работы был отправлен в отставку.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину обладатель "Золотого мяча" активно занимается гуманитарной деятельностью, используя свой авторитет для информационной поддержки Украины в войне с Россией.

Сборная Украины в отборе на Евро-2024: результаты и турнирное положение

В отборочном турнире Евро-2024 сборная Украины играет в группе С. Соперниками "сине-желтых" являются национальные команды Англии, Италии, Северной Македонии и Мальты.

Перед стартом отбора на Евро-2024 Украина получила нового главного тренера. Исполняющим обязанности наставника команды был назначен Руслан Ротань.

В отборе на Евро-2024 сборная Украины стартовала со 2-го тура, уступив в Лондоне Англии со счетом 0:2. Голами в игре отличились Харри Кейн и Букайо Сака.

Сборная Англии возглавляет группу С после двух туров, имея в активе 6 очков. В первом туре команда Саутгейта обыграла Италию (2:1). У сборной Италии 3 очка после двух матчей. Во втором туре итальянцы победили Мальту (2:0). Также три очка имеет Северная Македония, которая сыграла только один матч - в 1-м туре против Мальты (2:1).

Следующие свои игры в рамках квалификации Евро-2024 сборная Украины сыграет в июне: против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).

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