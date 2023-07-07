Анатолий Трубин заинтересовал финалиста Лиги чемпионов.

"Интер" и вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин достигли принципиальной договоренности по 5-летнему контракту.

"Нерадзурри" попытаются подписать футболиста, если Андре Онана перейдет в "Манчестер Юнайтед", информирует журналист Николо Скира в Twitter.

6 июля в штаб-квартире "Интера" состоялась встреча с посредником, который работает над трансфером 21-летнего украинца в миланский гранд.

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СМИ ранее отмечали ,что "горняки" готовы продать Трубина за 40 миллионов евро. "Интер" планирует приобрести не только Трубина, но и вратаря "Баварии" Яна Зоммера.

Добавим, что Анатолий провел 38 матчей в нынешнем сезоне за "Шахтер" во всех турнирах, сыграв 14 поединков "на ноль". Портал Тransfermarkt оценивает стоимость голкипера "горняков" в 22 миллиона евро. У Трубина 5 матчей в активе за национальную сборную Украины.

"Интер" в прошлом сезоне дошел до финала Лиги чемпионов, где с минимальным счетом уступил "Манчестер Сити". "Нерадзурри" в Серии А завоевали бронзовые награды.

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