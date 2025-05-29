По словам футболиста, украинская сторона его безосновательно обвиняет.

Бывший капитан сборной команды Украины по футболу Анатолий Тимощук пожаловался на давление с украинской стороны. Известно, что сейчас спортсмен живет и работает в России. Об этом он сказал пропагандистам издания ТАСС.

"С первых дней любого давления клуб (российский "Зенит", в котором работает Тимощук - ред.) оказал мне всяческую поддержку. Особенно это ценно, когда происходят такие парадоксальные процессы, где меня пытаются обвинить лично в том, что все команды мира делают на постоянной основе, передавая экипировку во всевозможные благотворительные проекты. Защищаем честь и достоинство клуба, а также интересы футбола во всем мире", - отметил Тимощук.

Что этому предшествовало

Недавно УНИАН сообщал, что легенду украинского футбола подозревают в финансировании армии РФ. В Офисе генпрокурора заявили, что Анатолий Тимощук профинансировал армию страны-агрессора минимум на 700 тысяч рублей, когда футбольный клуб "Зенит", в котором работает предатель, участвовал в "благотворительном" матче с целью собрать деньги на поддержку военных подразделений РФ.

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"Поддержать армию РФ решил и бывший украинский футболист, футболку которого с автографом продали за 700 тысяч рублей. Деньги от продажи были направлены на помощь "106-му разведывательному батальону" ВС РФ, известному как "Разведотряд 106 "Москва", а в дальнейшем переименованном в "Светлояр" ВС РФ", - добавили украинские прокуроры.

Поэтому фигурант получил подозрение по ч. 1 ст. 111-2 УК Украины - пособничество государству-агрессору. Статья предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 12 лет.

Также сообщалось, что Министерство молодежи и спорта Украины лишило Тимощука национальных наград. В частности у него заберут такие звания, как "Заслуженный мастер спорта Украины" и "Мастер спорта Украины".

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