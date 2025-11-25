Руководство Динамо планирует усиливать тренерскую скамейку.

Отставки главного тренера "Динамо" Александра Шовковского на фоне неудач в последних матчах не будет, сообщают журналисты "ТаТоТаке" со ссылкой на источники, максимально приближенные к руководству Динамо.

"Ее не будет даже если Динамо проиграет на Кипре "Омонии". И любые изменения могут быть исключительно в зимнее межсезонье. Из того, что я слышал, накануне матча с Колосом состоялся конкретный разговор между президентом клуба и главным тренером. Обменялись мнениями, высказали пожелания и решили идти вместе", - отметил журналист Михаил Спиваковский.

Он также добавил, что сейчас президент "Динамо" Игорь Суркис имеет желание усилить тренерскую скамейку. В то же время у него нет "желания или возможности" увольнять главного коуча киевлян.

"И этот парадокс можно решить одним способом - усилить тренерский штаб Шовковского", - добавил Спиваковский.

Ситуация у киевского "Динамо"

Ранее УНИАН писал, накануне киевское "Динамо" проиграло матч УПЛ против "Колоса" со счетом 2:1. Это уже третье подряд поражение киевлян в украинской премьер-лиге.

Всего в последних девяти матчах УПЛ подопечные Шовковского лишь один раз одержали победу. Сейчас "Динамо" занимает седьмую строчку в УПЛ, имея 20 очков и сыграв 13 матчей.

Плохие результаты у "Динамо" не только в УПЛ, но и в Лиге Конференций. Хотя в последнем из трех матчей киевскому клубу все же удалось победить и даже "разгромить" соперника.

