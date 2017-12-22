Испанская полиция включила Гвардиолу в список сепаратистов из-за его поддержки референдума в Каталонии

Бывший главный тренер "Барселоны" Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий "Манчестер Сити", попал в список сепаратистов, который был составлен испанской полицией из граждан, способствовавших проведению референдума о независимости Каталонии.

Об этом сообщает El Nacional.

11 июня 2017 года Хосеп Гвардиола прочитал манифест в поддержку права каталонского народа на проведение референдума о независимости Каталонии. По мнению представителей закона, таким образом Гвардиола мобилизировал сторонников независимости региона. Известному тренеру инкриминируют поддержку мятежа.

Напомним, 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости этого автономного сообщества от Испании. За независимость проголосовали 90,18% граждан.