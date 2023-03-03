Мадридский гранд предпримет вторую попытку подписать Килиана Мбаппе.

Мадридский "Реал" планирует серьезно усилить линию атаки в летнее межсезонье.

Как сообщает портал Abc.es, "сливочные" готовы грядущим летом повторить попытку заполучить звездного нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

По информации источника, испанский гранд готов заплатить ПСЖ за трансфер 24-летнего француза 220 миллионов евро.

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Напомним, Килиан Мбаппе e;t был близок к переходу в "Реал" после окончания прошлого сезона. В СМИ сообщали о том, что футболист согласовал контракт с мадридским клубом, однако звезда ПСЖ в последний момент решил остаться в Париже.

Ранее СМИ сообщали, что Мбаппе недоволен положением дел в ПСЖ и готов рассмотреть вариант со сменой клубной прописки.

Добавим, что в текущем сезоне Килиан Мбаппе сыграл за ПСЖ 29 матчей, в которых отметился 29 забитыми мячами и семью результативными передачами.

Действующий контракт форварда с парижанами рассчитан до июня 2025 года.

Килиан Мбаппе: карьера и достижения

Мбаппе является воспитанником "Монако", за который дебютировал в 16-летнем возрасте в 2015 году. В составе "монегасков" француз сыграл 60 матчей, забил 27 голов и отдал 16 голевых передач.

В 2017 году Килиан перебрался из "Монако" в ПСЖ за 180 миллионов евро. В составе парижан Мбаппе сыграл 246 матчей, в которых забил 200 голов и отдал 95 результативных передач.

С ПСЖ нападающий четыре раза становился чемпионом Франции, трижды побеждал в Кубке Франции и по два раза выигрывал Кубок французской лиги и Суперкубок страны.

За национальную сборную Франции Мбаппе сыграл 66 матчей и забил 36 голов. С французской национальной командой Килиан стал победителем ЧМ-2018.

На ЧМ-2022 Килиан Мбаппе со сборной Франции дошел до финала, где команда уступила Аргентине. 24-летний форвард отличился хет-триком в финале и стал лучшим бомбардиром мундиаля.

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