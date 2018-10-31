Определились все четвертьфиналисты Кубка Украины

Шесть четвертьфиналистов представляют УПЛ и две команды - первую лигу.

Завершилась стадия 1/8 финала Кубка Украины-2018/19, по итогам которой борьбу за трофей продолжат восемь команд.

Отметим, что шесть четвертьфиналистов представляют УПЛ и две команды ("Ингулец" и "Днепр-1") – Первую лигу.

В 1/4 финала Кубка Украины 2018/19 пробились "Динамо", "Львов", "Карпаты", "Днепр-1", "Ингулец", "Шахтер", "Ворскла" и "Заря".

Читайте такжеШахтер в боевом поединке прошел Олимпик и стал четвертьфиналистом Кубка Украины

УПЛ на стадии 1/8 финала потеряла 4-х представителей: "Мариуполь", "Черноморец", "Олимпик" и "Десну".

Жеребьевка 1/4 финала пройдет 3 ноября. А вот сами матчи пройдут уже в 2019 году (базовая дата – 3 апреля), сообщает официальный сайт ФФУ.

Стадия 1/4 финала будет состоять из одного матча. Финал Кубка Украины-2018/19 состоится в Запорожье. Напомним, действующим обладателем трофея является донецкий "Шахтер".