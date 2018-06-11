Шахтер переманил себе главного скаута Бенфики
11:58, 11 июня 2018Футбол
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Специалист уже покинул лиссабонский клуб после десяти лет работы с "Орлами".
Жозе Боту / Instagram
Глава селекционной службы португальской «Бенфики» Жозе Боту продолжит работу в «Шахтере».
Специалист уже покинул лиссабонский клуб после десяти лет работы с «Орлами». В его обязанности входил не только поиск и покупка игроков, но и их продажа.
Вместо Боту пост главного скаута «Бенфики» займет Педру Феррейра.
Напомним, что ранее в обратном направлении - из "Шахера" в "Бенфику" - отправился лучший нападающий донецкого клуба Факундо Феррейра.
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