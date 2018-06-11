Шахтер переманил себе главного скаута Бенфики

Специалист уже покинул лиссабонский клуб после десяти лет работы с "Орлами".

Глава селекционной службы португальской «Бенфики» Жозе Боту продолжит работу в «Шахтере».

Специалист уже покинул лиссабонский клуб после десяти лет работы с «Орлами». В его обязанности входил не только поиск и покупка игроков, но и их продажа.

Вместо Боту пост главного скаута «Бенфики» займет Педру Феррейра.

Напомним, что ранее в обратном направлении - из "Шахера" в "Бенфику" - отправился лучший нападающий донецкого клуба Факундо Феррейра.