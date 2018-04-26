Сборная Украины проведет товарищеский матч с командой Луческу

Игра состоится 20 ноября.

Сборная Украины 20 ноября проведет товарищеский матч со сборной Турции, сообщает официальный сайт УЕФА.

Матч пройдет в Украине. Отметим, что возглавляет сборную Турции экс-наставник "Шахтера" Мирча Луческу.

Кроме того, 10 октября украинцы сыграют с Италией - игра состоится на выезде.

Напомним, что, как сообщал УНИАН, стали известны даты и места проведения домашних матчей национальной сборной Украины в рамках первого розыгрыша Лиги наций.