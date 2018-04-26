Сборная Украины проведет товарищеский матч с командой Луческу
12:55, 26 апреля 2018Футбол
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Игра состоится 20 ноября.
Мирча Луческу / Reuters
Сборная Украины 20 ноября проведет товарищеский матч со сборной Турции, сообщает официальный сайт УЕФА.
Матч пройдет в Украине. Отметим, что возглавляет сборную Турции экс-наставник "Шахтера" Мирча Луческу.
Кроме того, 10 октября украинцы сыграют с Италией - игра состоится на выезде.
Напомним, что, как сообщал УНИАН, стали известны даты и места проведения домашних матчей национальной сборной Украины в рамках первого розыгрыша Лиги наций.
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