Конор Бенн уверен, что Тайсон Фьюри победит Александра Усика.

Звездный британский боксер и обладатель континентального титула WBA в полусреднем весе Конор Бенн поделился своим прогнозом на бой за титул абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По мнению Бенна, "Цыганский король" одержит победу в поединке против украинца.

"Я ставлю на британца в любое время суток. Говорите о Фьюри что хотите, но он выдающийся супертяжеловес, главный на этой вечеринке. Тайсон - зверь с дикими габаритами, антропометрией и навыками.

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Не думаю, что сейчас много супертяжеловесов, которые могут избить Фьюри. Пусть даже он и не выдал величайшее выступление в последнем бою, но какими бы ни были причины, они были. У каждого есть свой удачный день, у каждого бойца бывают плохие дни на работе. Возможно, это и произошло.

Если Фьюри будет сосредоточен на поединке с Усиком, то я не представляю, как Александр к нему подберется. Но, с другой стороны, если Тайсон будет таким, как с Фрэнсисом Нганну, то это не принесет ему добра", - рассказал Конор Бенн в комментарии YouTube-каналу "Through The Ropes".

Бой Усик - Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в Саудовской Аравии. На кону в этом поединке впервые в истории будут стоять 4 главных пояса в королевском дивизионе.

Свой предыдущий бой Александр Усик провел в августе этого года против Даниэля Дюбуа. Украинец одержал победу нокаутом в 9-м раунде и защитил чемипонские титулы WBA, WBO, IBO и IBF. Тайсон Фьюри в своем последнем бою раздельным решением судей победил Фрэнсиса Нганну. Поединок состоялся 28 октября.

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