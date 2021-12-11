Украинский боксер также назвал козыри своего соперника.

Василий Ломаченко уважительно высказался о своем сопернике из Ганы Ричарде Комми.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию боя Ломаченко - Комми.

"Он жесткий парень. У него есть мощь, опыт и размах рук. Он выше меня и понимает бокс. Если сравнивать с Накатани, он более техничен. У Комми больше мощности", - сказал Ломаченко для ESPN.

Василий не захотел называть недостатки оппонента, хотя заверил, что он в курсе дела:

"Я знаю его слабые стороны, но не могу их называть".

Наконец украинец добавил:

"Никогда не думаю о нокауте или о том, как закончить бой. Я лишь хочу показать свой лучший стиль, лучшие навыки. И стратегию, которую отец готовит для меня - я хочу показать ее Комми".

Напомним, что обидчик Ломаченко Орландо Салидо дал прогноз на поединок. А Тарас Шелестюк рассказал, почему Василий должен быть осторожным со своими руками в бою против Комми.

Ломаченко - Комми: перед боем

Автор: Артем Будрин