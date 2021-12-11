Василий Ломаченко уважительно высказался о своем сопернике из Ганы Ричарде Комми.
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию боя Ломаченко - Комми.
"Он жесткий парень. У него есть мощь, опыт и размах рук. Он выше меня и понимает бокс. Если сравнивать с Накатани, он более техничен. У Комми больше мощности", - сказал Ломаченко для ESPN.
Василий не захотел называть недостатки оппонента, хотя заверил, что он в курсе дела:
"Я знаю его слабые стороны, но не могу их называть".
Наконец украинец добавил:
"Никогда не думаю о нокауте или о том, как закончить бой. Я лишь хочу показать свой лучший стиль, лучшие навыки. И стратегию, которую отец готовит для меня - я хочу показать ее Комми".
Напомним, что обидчик Ломаченко Орландо Салидо дал прогноз на поединок. А Тарас Шелестюк рассказал, почему Василий должен быть осторожным со своими руками в бою против Комми.
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Ломаченко - Комми: перед боем
- Поединок украинца и ганца состоится в ночь с 11 на 12 декабря по Киеву: где смотреть бой Ломаченко - Комми.
- Для Ломаченко это будет 18-й бой на профи-ринге. У него 15 побед при двух поражениях. У Комми - 30 побед при трех поражениях.
- Перед поединком был опубликован яркий промо-ролик.
- Промоутер Александра Усика дал неожиданный прогноз на бой.
- Также своим прогнозом на поединок поделился экс-тренер Владимира Кличко.