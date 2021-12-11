Орландо Салидо предсказывает победу Василию Ломаченко.

Мексиканский боксер Орландо Салидо выразил мнение, что Василий Ломаченко одолеет африканца Ричарда Комми.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию боя Ломаченко - Комми.

"Ломаченко не следует слишком долго ждать, чтобы решить, что он хочет делать в бою, поскольку в его арсенале много инструментов. Иногда Ломаченко не включает агрессию до середины поединка, а затем бой ускользает, как это было с Теофимо Лопесом. Василий - замечательный боди-панчер. Он должен использовать хук по печени - это очень сильный удар. В нашем бою он поймал меня им несколько раз и почти отправил в нокдаун в последнем раунде", - сказал Салидо для ESPN.

Также Орландо добавил:

"Ломаченко победит нокаутом или решением судей. Я не уверен, может ли он нокаутировать Комми, но Василий одержит победу".

41-летний Салидо был чемпионом мира в полулегком весе (до 57,2 кг). Мексиканец в 2014 году нанес Ломаченко первое поражение на профессиональном ринге.

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Автор: Артем Будрин