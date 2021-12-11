Мексиканский боксер Орландо Салидо выразил мнение, что Василий Ломаченко одолеет африканца Ричарда Комми.
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию боя Ломаченко - Комми.
"Ломаченко не следует слишком долго ждать, чтобы решить, что он хочет делать в бою, поскольку в его арсенале много инструментов. Иногда Ломаченко не включает агрессию до середины поединка, а затем бой ускользает, как это было с Теофимо Лопесом. Василий - замечательный боди-панчер. Он должен использовать хук по печени - это очень сильный удар. В нашем бою он поймал меня им несколько раз и почти отправил в нокдаун в последнем раунде", - сказал Салидо для ESPN.
Также Орландо добавил:
"Ломаченко победит нокаутом или решением судей. Я не уверен, может ли он нокаутировать Комми, но Василий одержит победу".
41-летний Салидо был чемпионом мира в полулегком весе (до 57,2 кг). Мексиканец в 2014 году нанес Ломаченко первое поражение на профессиональном ринге.
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Ломаченко - Комми: перед боем
- Поединок украинца и ганца состоится в ночь с 11 на 12 декабря по Киеву: где смотреть бой Ломаченко - Комми.
- Для Ломаченко это будет 18-й бой на профи-ринге. У него 15 побед при двух поражениях. У Комми - 30 побед при трех поражениях.
- Перед поединком был опубликован яркий промо-ролик.
- Промоутер Александра Усика дал неожиданный прогноз на бой.
- Также своим прогнозом на поединок поделился экс-тренер Владимира Кличко.