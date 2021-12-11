Тарас Шелестюк призвал соотечественника беречь руки.

Известный украинский боксер Тарас Шелестюк проанализировал шансы Василия Ломаченко побить ганца Ричарда Комми.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию боя Ломаченко - Комми.

"Васе нужно придерживаться своей тактики на бой, заступать за ногу, потому что Комми немножко тяжелый на ногах. Ричард часто бросает двойку и проваливается с ней. С другой стороны, в бою с Мартинесом я увидел, что он часто бросает двойку и сразу прилипает к сопернику, нивелируя его контратакующие действия. Так что Васе надо будет хорошо работать на ногах. Надо быть внимательным, особенно в первых 3-4 раундах", - сказал Шелестюк на своем Ютуб-канале.

"Я думаю, что Ломаченко выиграет этот бой по очкам или закончит остановкой в поздних раундах. Надеюсь, что руки не побеспокоят Васю в этом поединке, потому что Комми имеет деревянную голову, можно повредить руки. Комми часто лезет головой вперед. Пара резких ударов в лоб - и рука снова может дать сбой", - добавил Тарас, который стал бронзовым призером Олимпийских игр-2012 в Лондоне.

Ломаченко - Комми: перед боем

Автор: Артем Будрин