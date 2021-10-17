Тарас Шелестюк триумфовал в бою с венесуэльским боксером.

Бронзовый призер Олимпиады-2012 и чемпион мира 2011 года Тарас Шелестюк успешно вернулся в ринг после длительной паузы.

35-летний Тарас досрочно победил в поединке, который состоялся в мексиканском городе Канкун. Накануне боя Тарасу заменили соперника. Вместо 22-летнего мексиканца Рикардо Саласа Родригеса в ринг с Шелестюком вышел 40-летний Эрнесто Эспана. Причины смены соперника будут известны позже.

В 10-м раунде Шелестюк выдал мощную атаку и завершил бой техническим нокаутом. Для украинца это был первый поединок с января 2020 года.

Напомним, что Шелестюк подписал контракт с новой промоутерской компанией.

Тарас Шелестюк: карьера на профи-ринге

Шелестюк начал карьеру в профи в 2013 году. Он провел 19 боев и во всех одержал победы (11 раз нокаутом), однако пока так и не добрался до боев с известными соперниками.

Из-за проблем с менеджером, а также невыполнения контрактных обязательств со стороны промоутера, о которых сообщал сам Шелестюк, боксер нечасто выходил в ринг в последние годы. С начала 2017 года он провел всего четыре боя.

Автор: Артем Будрин