Тарас Шелестюк возвращается в ринг после длительной паузы.

Бронзовый призер Олимпиады-2012 Тарас Шелестюк вернется в ринг после длительной паузы.

Об этом Шелестюк сообщил на своей странице в Instagram.

16 октября украинец встретится в ринге с 22-летним мексиканцем Рикардо Саласом (16–2, 11 КО). Бой пройдет в Мексике.

Шелестюк также сообщил о том, что подписал контракт с новыми промоутерами - компанией "Probellum":

Читайте такжеУкраинца признали лучшим боксером года среди любителей (фото)

"Новая глава в моей боксерской карьере. Новая возможность драться по всему миру, чтобы демонстрировать искусство бокса и стать чемпионом мира с компанией Probellum!".

В предыдущий раз 35-летний Шелестюк выход в ринг еще в январе 2020 года. Решением судей он победил Луиса Альберто Верона.

Тарас Шелестюк: карьера на профи-ринге

Шелестюк начал карьеру в профи в 2013 году. Он провел 18 боев и во всех одержал победы (10 раз нокаутом), однако пока так и не добрался до боев с известными соперниками.

Из-за проблем с менеджером, а также невыполнения контрактных обязательств со стороны промоутера, о которых сообщал сам Шелестюк, боксер не часто выходил в ринг в последние годы. С начала 2017 года он провел всего четыре боя.

Автор: Антон Дударь