На момент остановки боя Луис Ортис проигрывал Чарльзу Мартину по судейским запискам.

В главном поединке вечера от PBC в Лос-Анджелесе кубинский боксер Луис Ортис (33-2, 28 КО) победил американца Чарльза Мартина (28-2-1, 25 КО) техническим нокаутом в шестом раунде и стал претендентом на чемпионский пояс Александра Усика.

Поединок начался неожиданно, потому что в первом раунде фаворит Ортис оказался на полу после отличной контратаки Мартина левой рукой.

— FOX Sports: PBC (@PBConFOX) January 2, 2022

Кубинец взял ситуацию под контроль во втором раунда, но следующие трехминутки снова принадлежали Чарльзу, который в четвертом раунде снова отправил 42-летнего соперника на настил ринга ударом правой.

— FOX Sports: PBC (@PBConFOX) January 2, 2022

Казалось, Мартин был на пути к уверенной победе, но в шестом раунде ситуация внезапно изменилась, когда Ортис практически отправил Мартина в стоячий нокаут мощным прямым левым.

Бывшему чемпиону IBF дали прийти в себя, так как его рука запуталась между канатами, но опытный кубинец уже не отпустил соперника и "добил" сбитого с толку американца серией ударов, после чего рефери остановил бой.

Лучшие моменты боя:

Стоит отметить, что на момент остановки боя Ортис проигрывал американцу по судейским запискам – 45:48, 46:47, 45:48.

Читайте также5 нокдаунов на двоих: украинский боксер нокаутировал соперника во втором раунде (видео)Победив Мартина, 42-летний Ортис стал официальным претендентом на пояс чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Александр Усик.

Правда, заполучить бой с Усиком в 2022 году Ортису, ранее дважды проигрывавшему в чемпионских поединках Деонтею Уайлдеру, будет крайне трудно.

К тому же, весной Усик должен провести реванш с Энтони Джошуа, а во второй половине года, в случае победы над британцем, может состояться бой украинца за титул абсолютного чемпиона хэвивейта с Тайсоном Фьюри.

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