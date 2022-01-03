В главном поединке вечера от PBC в Лос-Анджелесе кубинский боксер Луис Ортис (33-2, 28 КО) победил американца Чарльза Мартина (28-2-1, 25 КО) техническим нокаутом в шестом раунде и стал претендентом на чемпионский пояс Александра Усика.
Поединок начался неожиданно, потому что в первом раунде фаворит Ортис оказался на полу после отличной контратаки Мартина левой рукой.
— FOX Sports: PBC (@PBConFOX) January 2, 2022
Кубинец взял ситуацию под контроль во втором раунда, но следующие трехминутки снова принадлежали Чарльзу, который в четвертом раунде снова отправил 42-летнего соперника на настил ринга ударом правой.
— FOX Sports: PBC (@PBConFOX) January 2, 2022
Казалось, Мартин был на пути к уверенной победе, но в шестом раунде ситуация внезапно изменилась, когда Ортис практически отправил Мартина в стоячий нокаут мощным прямым левым.
Бывшему чемпиону IBF дали прийти в себя, так как его рука запуталась между канатами, но опытный кубинец уже не отпустил соперника и "добил" сбитого с толку американца серией ударов, после чего рефери остановил бой.
Лучшие моменты боя:
Стоит отметить, что на момент остановки боя Ортис проигрывал американцу по судейским запискам – 45:48, 46:47, 45:48.
Читайте также5 нокдаунов на двоих: украинский боксер нокаутировал соперника во втором раунде (видео)Победив Мартина, 42-летний Ортис стал официальным претендентом на пояс чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Александр Усик.
Правда, заполучить бой с Усиком в 2022 году Ортису, ранее дважды проигрывавшему в чемпионских поединках Деонтею Уайлдеру, будет крайне трудно.
К тому же, весной Усик должен провести реванш с Энтони Джошуа, а во второй половине года, в случае победы над британцем, может состояться бой украинца за титул абсолютного чемпиона хэвивейта с Тайсоном Фьюри.
Ситуация в супертяжелом весе: главное
- В августе этого года Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третий бой против Деонтея Уайлдера.
- Таким образом, Джошуа вышел в ринг против обязательного претендента Александра Усика и проиграл единогласным решением судей. Украинец забрал себе пояса по версиям IBF, WBO, WBA и IBO. Кроме того, Усик отдалил возможную встречу Фьюри и Джошуа в ринге.
- Теперь Усик и Джошуа должны провести реванш. Британец уже активировал соответствующую опцию. Уже известно, что реванш может состояться ориентировочно в марте - апреле 2022 года.
- Фьюри нокаутировал Уайлдера в третьем бою, защитив пояс WBC. Всемирный боксерский совет официально назначил для Фьюри претендента.
- Промоутер Джошуа предложил провести в супертяжелом весе так называемый "Финал четырех". А промоутер Усика назвал условие, при котором Джошуа мог бы отказаться от реванша, чтобы позволить Усику и Фьюри встретится в ринге.