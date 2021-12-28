Промоутер Александр Красюк назвал имя боксера, который мешает устроить поединок между Усиком и Фьюри.

Энтони Джошуа готов отойти в сторону, чтобы Александр Усик и Тайсон Фьюри провели бой за звание абсолютного чемпиона мира.

Об этом сообщил промоутер Усика Александр Красюк для подкаста YouTube-канала BoxOffice.

Как выяснилось, главная преграда на пути к организации боя Усик - Фьюри это не Джошуа. Энтони готов дать разрешение, а вот Диллиан Уайт готовит судебный иск к Фьюри и хочет добиться права драться за пояс WBC, которым сейчас владеет Тайсон.

"Джошуа готов сделать шаг в сторону лишь при гарантии, что он следующий поединок проводит с победителем. Но ни один человек на планете не может это гарантировать ввиду судебного иска Диллиана Уайта. Я считаю, что самым вероятным вариантом на сегодня является поединок Фьюри - Уайт и реванш Усика и Джошуа", - заявил Красюк.

Промоутер также добавил:

"Разговоры о поединке Усика и Фьюри имеют очень серьезную подоплеку. Проведение этого боя хочет Фьюри, его промоутеры и менеджеры, Усик, его промоутеры и менеджеры. Энтони Джошуа не против, чтобы состоялся этот бой, как и его промоутер Эдди Хирн. Единственный человек, который против этого боя - Диллиан Уайт".

Ситуация в супертяжелом весе: главное