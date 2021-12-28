Энтони Джошуа готов отойти в сторону, чтобы Александр Усик и Тайсон Фьюри провели бой за звание абсолютного чемпиона мира.
Об этом сообщил промоутер Усика Александр Красюк для подкаста YouTube-канала BoxOffice.
Как выяснилось, главная преграда на пути к организации боя Усик - Фьюри это не Джошуа. Энтони готов дать разрешение, а вот Диллиан Уайт готовит судебный иск к Фьюри и хочет добиться права драться за пояс WBC, которым сейчас владеет Тайсон.
"Джошуа готов сделать шаг в сторону лишь при гарантии, что он следующий поединок проводит с победителем. Но ни один человек на планете не может это гарантировать ввиду судебного иска Диллиана Уайта. Я считаю, что самым вероятным вариантом на сегодня является поединок Фьюри - Уайт и реванш Усика и Джошуа", - заявил Красюк.
Промоутер также добавил:
"Разговоры о поединке Усика и Фьюри имеют очень серьезную подоплеку. Проведение этого боя хочет Фьюри, его промоутеры и менеджеры, Усик, его промоутеры и менеджеры. Энтони Джошуа не против, чтобы состоялся этот бой, как и его промоутер Эдди Хирн. Единственный человек, который против этого боя - Диллиан Уайт".
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Ситуация в супертяжелом весе: главное
- В августе этого года Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третий бой против Деонтея Уайлдера.
- Таким образом, Джошуа вышел в ринг против обязательного претендента Александра Усика и проиграл единогласным решением судей. Украинец забрал себе пояса по версиям IBF, WBO, WBA и IBO. Кроме того, Усик отдалил возможную встречу Фьюри и Джошуа в ринге.
- Теперь Усик и Джошуа должны провести реванш. Британец уже активировал соответствующую опцию. Уже известно, что реванш может состояться ориентировочно в марте - апреле 2022 года.
- Фьюри нокаутировал Уайлдера в третьем бою, защитив пояс WBC. Всемирный боксерский совет официально назначил для Фьюри претендента.
- Промоутер Джошуа предложил провести в супертяжелом весе так называемый "Финал четырех". А промоутер Усика назвал условие, при котором Джошуа мог бы отказаться от реванша, чтобы позволить Усику и Фьюри встретится в ринге.