Чисора считает, что Фьюри не сможет нормально подготовиться к бою и попросит о переносе вновь.

Известный боксер Дерек Чисора поделился своим мнением о переносе боя за титул абсолютного чемпиона мира между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

По мнению британца, "Цыганский король" может снова сорвать поединок против украинца, поскольку из-за рассечения он не сможет проводить спарринги во время тренировочного лагеря.

"Рассечение довольно глубокое, но такое случается. Они отложили поединок, но все может повториться, потому что ты не можешь выйти на поединок в таком состоянии. Фьюри придется беречься и держаться подальше от всего. Он ничего не сможет сделать. Он будет тренироваться, но не сможет проводить спарринги", - приводит слова Чисоры Твиттер Boxing News.

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Напомним, бой Усик - Фьюри должен был состояться 17 февраля этого года в Саудовской Аравии, но британец получил травму во время спарринга в тренировочном лагере и поединок перенесли на 18 мая 2024 года.

Отметим, что в случае повторного срыва поединка, "Цыганский король" будет оштрафован на крупную сумму и заменен на другого соперника. Об этом сообщили организаторы после назначения новой даты боя.

Добавим, что победитель боя Усик - Фьюри станет первым в 21-м веке абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и получит специальный пояс, который будет украшен золотом и серебром, а буквами будет нанесена надпись "World Heawyweight Undisputed Champion".

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