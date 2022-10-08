Екатерина Усик с первого дня войны ждала эту новость.

Жена украинского боксера Александра Усика Екатерина прокомментировала взрыв на Крымском мосту.

Она сделала сторис у себя в Instagram.

"С первого дня ждала эти новости. Понимаю будут ответы со стороны говностраны. Но все-таки какие молодцы наши. Орки породили у нас в душах ненависть и равнодушие. Слава Украине", - написала Усик.

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Добавим, что супруги Усики родом из Крыма.

Ранее Екатерина Усик призналась, что сожалеет о том, что замалчивала войну в 2014 году.

Взрывы на Крымском мосту сегодня - что случилось

Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке Крымского моста случился большой пожар.

В РФ заявили, что на Крымском мосту после подрыва грузовой машины загорелся железнодорожный поезд с топливом.

Россияне уже устроили истерику в сети из-за взрыва на Крымском мосту, они требуют, чтобы Кремль применил ядерное оружие.

Украинцы создали множество мемов на тему подрыва Крымского моста.

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