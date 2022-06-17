Жена украинского боксера выразила уверенность, что Украина победит в войне с РФ.

Екатерина Усик, жена действующего чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика, высказалась о развязанной Россией полномасштабной войне в Украине.

Супруга знаменитого боксера в Instagram опубликовала пост, в котором высказала свою уверенность, что Украина вернет свою территориальную целостность. И призналась, что очень жалеет о том, что молчала в 2014 году.

"Я верю, что Украина все вернет. Включая Крым.

Единственное о чем я жалею сейчас, что молчала в 2014 году. Очень жалею", - написала Екатерина Усик.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. 28 февраля стало известно, что Усик вступил в территориальную оборону, чтобы защищать родину от российских захватчиков. 23 марта министр спорта Вадим Гутцайт сообщил, что Усик уехал из Украины, чтобы начать подготовку к реваншу против Энтони Джошуа.

Позже Усик объяснил свое решение покинуть Украину тем, что таким образом он сможет больше принести пользы своей стране.

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