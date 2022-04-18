Екатерина Усик рассказала об угрозах в адрес их с Александром семьи.

Екатерина Усик, жена действующего чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика, рассказала, почему после аннексии Крыма РФ украинский боксер долгое время не выражал своей позиции.

Супруга спортсмена призналась, что он не мог отвечать на провокационные вопросы, ведь семье постоянно поступали угрозы.

"Я жила в Крыму при России до 2017 года. Я ездила постоянно с украинским флагом на машине и мне ее обещали взорвать. Ко мне подошел знакомый и говорит: "Кать, мне передали, если ты не снимешь флаг Украины – машину взорвут". Конечно, никто ничего не сделал.

Когда Саши проплаченные журналисты постоянно спрашивали: "Чей Крым?", параллельно поступали угрозы нашей семье. Все знали, где я живу, а они были способны на все, что угодно. Саня просто не мог высказать свою позицию. Дошло до того, что угрожали прийти домой, найти что-то запретное в России и отдать меня в СИЗО, а детей в детдом. Вы же понимаете, что если бы они захотели что-нибудь найти, то нашли! Вот вам и ответ, почему Саша ничего не мог сказать.

Сейчас они угрожают, что уберут мой дом. Пусть отнимают! Все равно рано или поздно Крым вернется в состав Украины. И крымчане это знают", - приводит слова Екатерины Усик FanDay.net.

Напомним, сейчас Александр Усик находится в Европе, где готовится к бою-реваншу против Энтони Джошуа.

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