Оккупационные власти Крыма заявили о планах лишить чемпиона WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александра Усика почетных званий.
Жена украинского чемпиона Екатерина отреагировала на появившуюся информацию и яростно обратилась к самопровозглашенному премьер-министру АР Крым Сергею Аксенову.
"Хочу передать привет Аксенову, не знаю, как его зовут, Сергей Валериевич, по-моему. Короче, беги лола, беги, потому что чувствую горит у тебя уже одно место очень сильно.
Если ты даже о нас вспомнил, то уже совсем все плохо. Как можно забрать то, чего не дал. Все будет Украина. Крым тоже был и будет", - сказала Екатерина в своем Инстаграме.
Отметим, что Александр Усик родился и вырос в Симферополе, а в 2012 году получил звание "Почетный житель Симферополя".
Ранее супруга Александра Усика показала, во что российские военные превратили дом ее семьи в Ворзеле. Екатерина Усик отметила, что российские оккупанты не только изуродовали ухоженный двор, но и устроили застолье прямо возле дома.
Кроме того, в январе этого года Усик вспомнил, когда он в последний раз был в Крыму и как "кошмарят на крымской границе".
Сейчас Усик готовится к бою-реваншу против Энтони Джошуа.