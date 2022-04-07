Екатерина Усик обратилась к Сергею Аксенову.

Оккупационные власти Крыма заявили о планах лишить чемпиона WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александра Усика почетных званий.

Жена украинского чемпиона Екатерина отреагировала на появившуюся информацию и яростно обратилась к самопровозглашенному премьер-министру АР Крым Сергею Аксенову.

"Хочу передать привет Аксенову, не знаю, как его зовут, Сергей Валериевич, по-моему. Короче, беги лола, беги, потому что чувствую горит у тебя уже одно место очень сильно.

Если ты даже о нас вспомнил, то уже совсем все плохо. Как можно забрать то, чего не дал. Все будет Украина. Крым тоже был и будет", - сказала Екатерина в своем Инстаграме.

Отметим, что Александр Усик родился и вырос в Симферополе, а в 2012 году получил звание "Почетный житель Симферополя".

Ранее супруга Александра Усика показала, во что российские военные превратили дом ее семьи в Ворзеле. Екатерина Усик отметила, что российские оккупанты не только изуродовали ухоженный двор, но и устроили застолье прямо возле дома.

Кроме того, в январе этого года Усик вспомнил, когда он в последний раз был в Крыму и как "кошмарят на крымской границе".

Сейчас Усик готовится к бою-реваншу против Энтони Джошуа.

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