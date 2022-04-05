А Леонид Кучма будет лишен звания "Почетный крымчанин".

Оккупационные власти Крыма планируют лишить чемпиона WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александра Усика награды "За верность долгу".

По словам Владимира Константинова, председателя оккупационного государственного совета республики Крым, наград и званий будут лишены Усик, бывший премьер АР Крым Сергей Куницын и бывший президент Украины Леонид Кучма.

"Госсовет готовит проект Закона Республики Крым, в соответствие с которым мы будем лишать государственных наград лиц, утративших моральное право носить указанные награды, в том числе самые высокие.

Первые фамилии в этом списке есть. Кучма будет лишен звания "Почетный крымчанин", Куницын и Усик - отличия "За верность долгу", - сказал Константинов для российского издания "РИА Новости".

Напомним, что 35-летний Усик родился в Симферополе.

В январе этого года Усик вспомнил, когда он в последний раз был в Крыму и как "кошмарят на крымской границе".

Сейчас Усик готовится к бою-реваншу против Энтони Джошуа.

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