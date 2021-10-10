Тайсон Фьюри хотел поддержать Деонтея Уайлдера после своей победы.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что пытался поддержать Деонтея Уайлдера после боя, однако тот не проявил уважения в ответ.

В поединке, который состоялся в Лас-Вегасе, Фьюри досрочно победил Уайлдера.

"Я спортсмен, я подошел к Уайлдеру, чтобы проявить к нему немного любви и уважения, но он не хотел показывать это в ответ. Поэтому я молюсь за него", - сказал Фьюри после боя, передает журналист Майк Коппинджер в Twitter.

"Я просто сказал ему после боя: "Молодец", а он ответил: "Я не хочу проявлять никакого спортивного мастерства или уважения". Я сказал: "Нет проблем". Я очень удивлен. Он жалкий неудачник. Идиот", - добавил Фьюри.

Также британец выразил надежду, что с Уайлдером все будет в порядке:

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"Я попадал ему в висок, а такие удары заканчивают карьеру. Просто надеюсь, что с ним все в порядке. Он был серьезно наказан сегодня".

Фьюри - Уайлдер: итоги боя

Фьюри и Уайлдер встречались в ринге уже в третий раз. Первый поединок завершился вничью, а второй и третий бои выиграл Фьюри.

Третий бой завершился победой британца в одиннадцатом раунде.

Фьюри одержал 31-ю победу в 32 боях на профи-ринге при одной ничьей. Уайлдер проиграл во второй раз в 45 боях при одной ничьей.

Фьюри защитил титул чемпиона мира по версии WBC, а также пояс The Ring.

В сети появился судейский протокол на момент остановки боя.

Автор: Антон Дударь