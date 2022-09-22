Украинский боксер рассказал, как готовился к реваншу с Энтони Джошуа.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик раскрыл подробности своей подготовки к реваншу против британского боксера Энтони Джошуа.

Украинец признался, что он составлял план на случай того, если окажется в нокдауне.

"Как и в первом, так и во втором бою у нас был план забирать раунд, проводить в раунде 2-3 удачных комбинации и обязательно забирать концовку - тук-тук-тук 10 секунд. Если, не дай Бог, нокдаун - никакой спешки. Ты встал на колено, тебе отсчитали, ты восстановился и забираешь следующий раунд.

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Мы обсуждали такое. Это бокс. Обычно боксер, когда пропускает удары, начинает выживать, показывать свой характер. В этот момент его добивают, потому что он не видит, не чувствует дистанцию так, как когда у него нет головокружения. Хорошо, ты проиграешь раунд, но восстановишься. Встал на колено, тебе отсчитали - это стратегия. Здесь нет трусости. В этом и заключается стратегия бокса, поединка, боя, когда ты вовремя может делать действия, которые приведут тебя к победе", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу USYK17.

Напомним, в ночь на 21 августа состоялся бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Бой продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей одержал Александр (113-115, 115-113, 116-112). Тем самым украинец сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.

Первый поединок с Джошуа, который состоялся в сентябре 2021 года, Усик выиграл единогласным решением судей.

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