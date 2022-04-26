Украинский боксер получил награду в августе 2012 года.

Чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика лишили звания "Почетного жителя Симферополя".

Соответствующее решение было принято в рамках внеочередной сессии незаконного органа власти Симферополя.

"Лишить звания "Почетный гражданин города Симферополя" Усика Александра Александровича за совершение действий, направленных на дискредитацию Российской Федерации, Республики Крым и муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым", - говорится в решении "городского совета".

Усик получил звание "Почетного гражданина Симферополя" в августе 2012 года "За значительный личный вклад в развитие физической культуры и спорта, спортивное мастерство, достижение высоких результатов в спорте".

Украинский боксер завоевал золото Олимпийских игр-2012 в Лондоне в весовой категории до 91 кг, также он выигрывал чемпионат мира и Европы. На профессиональном уровне 35-летний боксер одержал 19 побед в 19 поединках.

В настоящее время Усик готовится к реваншу с британцем Энтони Джошуа. Их первый бой был признан событием 2021 года по версии издания The Ring. Противостояние продлилось все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксеру - 116-112, 117-114, 115-113. Победа в этом бою принесла Александру титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Усик - Джошуа: что известно о реванше