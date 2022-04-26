Чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика лишили звания "Почетного жителя Симферополя".
Соответствующее решение было принято в рамках внеочередной сессии незаконного органа власти Симферополя.
"Лишить звания "Почетный гражданин города Симферополя" Усика Александра Александровича за совершение действий, направленных на дискредитацию Российской Федерации, Республики Крым и муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым", - говорится в решении "городского совета".
Усик получил звание "Почетного гражданина Симферополя" в августе 2012 года "За значительный личный вклад в развитие физической культуры и спорта, спортивное мастерство, достижение высоких результатов в спорте".
Украинский боксер завоевал золото Олимпийских игр-2012 в Лондоне в весовой категории до 91 кг, также он выигрывал чемпионат мира и Европы. На профессиональном уровне 35-летний боксер одержал 19 побед в 19 поединках.
В настоящее время Усик готовится к реваншу с британцем Энтони Джошуа. Их первый бой был признан событием 2021 года по версии издания The Ring. Противостояние продлилось все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксеру - 116-112, 117-114, 115-113. Победа в этом бою принесла Александру титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.
Усик - Джошуа: что известно о реванше
- 25 сентября прошлого года Усик одержал победу в Лондоне над Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом хэвивейта.
- Джошуа воспользовался правом на реванш и по словам промоутера британца повторный бой должен пройти не позднее, чем 2 июля 2022 года. Но из-за того, что трудно выбрать место для проведения боя, то он может пройти и в конце июля. Известный журналист назвал дату - 23 июля.
- Саудовская Аравия - очень вероятное место проведения реванша. Продолжаются переговоры по этому вопросу.