Александр Усик отметил, что с его стороны нет недооценки соперника.

Обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал предстоящий бой против Даниэля Дюбуа.

Украинский боксер отметил, что считает себя аутсайдером в поединке против 25-летнего британца и это является дополнительной мотивацией для него.

"Конечно, Дюбуа – опасный соперник. Он молод, это возможность для Даниэля. Я не думаю: "Эй, это молодой парень, а я чемпион мира". Нет, в каждом своем тренировочном лагере я готовлюсь на 100%, даже не на 100, а на 200, 300%.

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Я не думаю, что это легкое сражение. Нет, он не легкий соперник. Я считаю себя андердогом. Для меня это мотивация.

Когда я бегу на гору, думаю, что могу это сделать. Это каждый раз мотивирует меня, когда я плаваю в бассейне, работаю с мешком и провожу спарринги", - приводит слова Усика talkSPORT Boxing.

Бой Усик - Дюбуа пройдет в рамках вечера бокса 26 августа во Вроцлаве на стадионе "Tarczynski Arena". В андеркарде этого поединка также выступят известные украинские боксеры: Денис Беринчик, Дмитрий Митрофанов, Василий Чеботарь, Ярослав Харциз, Федор Черкашин, Даниэль Лапин, Александр Соломенников и другие.

Ранее УНИАН сообщал, что поединок Усик - Дюбуа в прямом эфире на территории Украины покажет медиасервис MEGOGO.

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