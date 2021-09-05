Теофимо Лопес заявил, что преследует другие цели.

Чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес заявил, что не планирует давать реванш украинцу Василию Ломаченко.

Об этом американец сказал в интервью Sky Sports.

"Безусловно, победа над Ломаченко сделала меня королем легкого дивизиона. Ломаченко сам об этом сказал. Он дерется с теми, кого я оставил позади, он пытается вернуться. Прикольно, когда говорят, что он вновь получит бой со мной. Но я смотрю только вперед, я это уже прошел. Я преследую более значимые вещи, вроде боя с Тейлором и другими парнями", - отметил Лопес.

"Реванша не будет. Если бы я проиграл, они бы не дали мне реванша. А почему я тогда должен? Я не буду этого делать", - добавил он.

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Напомним, ранее в команде Лопеса выдвигали условие Ломаченко касательно реванша.

Ломаченко - Лопес: что было раньше

Первая встреча боксеров в ринге состоялась 17 октября 2020 года. Бой длился все 12 раундов и завершился победой Лопеса единогласным решением судей.

Лопес, который уже владел титулом IBF, отобрал у Ломаченко пояса WBC Franchise, WBA Super и WBO, благодаря чему стал абсолютным чемпионом мира.

После боя Ломаченко заявил, что вышел на поединок с травмой плеча. Также украинец неоднократно говорил, что не считает, что проиграл в этом бою.

Ранее Лопес и его отец не раз заявляли, что Ломаченко не получит реванш. Однако после боя Ломаченко против Масайоши Накатани отец Лопеса заявил, что они готовы дать реванш украинцу.

Промоутер Лопеса и Ломаченко рассказал, когда может состояться реванш.

Автор: Антон Дударь