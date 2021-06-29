Менеджер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса Дэвид Макуотер озвучил ультиматум для украинского боксера Василия Ломаченко, который жаждет реванша с американцем.
Слова Дэвида приводит The Athletic.
"Мы готовы драться хоть завтра, если Ломаченко согласится на гонорар в 1,35 миллиона долларов. Такие условия были у Лопеса в первом поединке. Мы вышли на первый бой без опции реванша, но с нами обращались как с дерьмом. Так что Ломаченко сможет выступить на PPV, если примет наши условия. Если нет, то он пойдет к черту", - остро ответил Макуотер.
Напомним, что отец Лопеса сказал, что попытается уговорить сына на реванш, хотя раньше у него была совсем другая риторика.
Сам Теофимо готовится провести защиту поясов в бою против австралийского боксера Джорджа Камбососа.
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Ломаченко - Лопес: первый бой
- Первая встреча боксеров в ринге состоялась 17 октября 2020 года. Бой длился все 12 раундов и завершился победой Лопеса единогласным решением судей.
- Лопес, который уже владел титулом IBF, отобрал у Ломаченко пояса WBC Franchise, WBA Super и WBO, благодаря чему стал абсолютным чемпионом мира.
- После боя Ломаченко заявил, что вышел на поединок с травмой плеча. Также украинец неоднократно говорил, что не считает, что проиграл в этом бою.
- Ранее Лопес и его отец не раз заявляли, что Ломаченко не получит реванш.
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