Теофимо Лопес-старший подчеркнул, что реванш может состояться уже в декабре.

Отец и тренер чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса Теофимо Лопес-старший заявил, что хотел бы увидеть реванш своего сына с Василием Ломаченко.

После уверенной победы Ломаченко над Накатани Twitter Top Rank Boxing опубликовал интервью с Лопесом-старшим, а также промоутером обоих боксеров Бобом Арумом.

"После такого выступления Ломаченко, думаю, публика хочет увидеть второй бой. Думаю, я смогу убедить моего сына снова драться против него. Этот бой может состояться, и это может быть крупнейший бой в мире. Мы могли бы сделать его в декабре в Madison square garden (арена в Нью-Йорке, - Прим.). Но мне нужно поговорить с сыном", - сказал Лопес-старший.

В то же время Арум подчеркнул, что с проведением реванша не должно возникнуть проблем:

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"Перед тем, как Лопесы подписывали новый контракт с Top Rank, они сказали, что реванш - не проблема. Это лишь вопрос гонорара. Это работа промоутера, и я щедро заплачу им обоим. Я сделаю этот бой, потому что, учитывая выступление Ломаченко против Накатани, реванш будет совершенно другим поединком, нежели первый бой. Я не могу дождаться, чтобы увидеть его".

Ломаченко - Лопес: первый бой

Первая встреча боксеров в ринге состоялась 17 октября 2020 года. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Лопеса единогласным решением судей.

Лопес, который уже владел титулом IBF, отобрал у Ломаченко пояса WBC Franchise, WBA Super и WBO, благодаря чему стал абсолютным чемпионом мира.

После боя Ломаченко заявил, что вышел на поединок с травмой плеча. Также украинец неоднократно говорил, что не считает себя проигравшим в этом бою.

Ранее Лопес и его отец не раз заявляли, что Ломаченко не получит реванш.

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Автор: Антон Дударь