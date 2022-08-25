Фрэнк Уоррен считает, что причиной агрессивного поведения Джошуа стали слова тренеров британца.

В ночь на 21 августа Александр Усик победил в реванше Энтони Джошуа. После объявления судейского решения у Энтони сдали нервы, и он выбросил с ринга пояса WBA и The Ring.

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен поделился своим мнением о выходке британского боксера.

Уоррен считает, что причиной такого поведения Джошуа стали слова его тренеров.

"Я не знаю, на какой планете он был. Его угол временами говорил ему, что он выигрывает бой, и я не знаю, какой бой они смотрели. Давая ему ложное чувство безопасности они оказали ему медвежью услугу. Может быть, поэтому в конце боя, когда он услышал, что это будет раздельное решение, он подумал, что получит чемпионские пояса. Я думаю, это настоящая причина, по которой он бросил пояса", – сказал Уоррен в интервью YouTube-каналу "iFL TV".

Напомним, Александр Усик победил Энтони Джошуа раздельным решением судей. Украинец успешно защитил пояса WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе и забрал вакантный титул The Ring.

Для Энтони Джошуа это поражение стало третьим в карьере. После боя с Усиком британец вел себя излишне эмоционально, кричал на всех и едва не вступил в драку с одним из фанатов. Однако позже Энтони успокоился, вернулся в ринг и выдал эмоциональную речь, признав победу Александра Усика.

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