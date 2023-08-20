Даниэль Дюбуа намерен забрать чемпионские титулы Александра Усика.

Британский боксер Даниэль Дюбуа в очередной раз высказался о предстоящем поединке против обладателя титулов WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.

25-летний британец нацелен победить украинца и отобрать у него все пояса.

"Я должен оторвать ему ноги и сломать тело. Это то, над чем мы работали. Уважение, да, оно есть. Я усердно тренировался для этого боя, а то, что назвал, это и будет уважение, которое он получит.

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Я много работал для этого поединка и чем-то жертвовал во время лагеря, теперь пора выполнить свою работу. Я должен сделать это для семьи.

Что касается болельщиков, то все хорошо, пусть кричат. Они не могут драться вместо него", - приводит слова Дюбуа Boxing News 24.

Стоит отметить, что это уже не первое дерзкое высказывание британца в адрес украинского боксера. Ранее Дюбуа заявлял, что изучил манеру боя Усика и знает, как его победить.

Добавим, что бой Усик - Дюбуа пройдет в субботу, 26 августа, на стадионе во Вроцлаве. На кону в этом поединке будут чемпионские титулы WBO, WBA, IBO и IBF, которыми владеет украинец.

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